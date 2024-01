Agricoltura: Giansanti (Confagricoltura), modello italiano è all'avanguardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modello agricolo italiano “è all’avanguardia. Siamo ai vertici sia per quanto riguarda gli standard di sicurezza alimentare che per la qualità dei prodotti, ed il mercato ce lo riconosce”. Lo ha affermato, ospite di Tg2 post, il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. "Noi competiamo con la Francia per la leadership a livello mondiale in termini di valore aggiunto e questo sta a significare che l'agricoltura italiana riesce ad essere performante nonostante una visione anti storica ed anti mercato da parte della commissione europea - ha aggiunto Giansanti -. Riteniamo che in base soprattutto alla dieta mediterranea, oggi, tutto il sistema dell'agroindustria italiana abbia molto da raccontare ed è la chiave di volta con cui andremo a vincere le sfide del futuro". (Rin)