Libia: delegazione Usa a Tripoli, “serve roadmap credibile per le elezioni” (2)

- “Abbiamo ribadito il sostegno alla sovranità della Libia, mentre il Paese cerca di proteggere i suoi confini e promuovere la riunificazione delle istituzioni militari. Abbiamo discusso della necessità che i leader libici di tutte le parti lavorino insieme per garantire un ambiente favorevole affinché i libici possano scegliere liberamente i propri rappresentanti nelle prossime elezioni. Abbiamo anche sottolineato l’importanza di rinvigorire l’Alto comitato finanziario verso la progettazione di un sistema equo e trasparente per l’allocazione delle entrate pubbliche”, ha aggiunto l’ambasciatore statunitense, che a Tripoli ha incontrato anche il capo del Consiglio di presidenza, Mohammed Menfi, il presidente dell'Alto Consiglio di Stato (il "Senato" con sede a Tripoli), Muhammad Takala, il presidente della National Oil Coporation (Noc), Farhat Bengdara, l'ambasciatore egiziano in Libia, Tamer Mostafa, oltre allo stesso inviato Onu, il senegalese Bathily. Ieri la delegazione Usa era stata in visita in Cirenaica per colloqui con il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl) e uomo forte dell'est, e il presidente della Camera dei rappresentanti, Aguila Saleh. (segue) (Lit)