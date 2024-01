Mar Rosso: Usa smentiscono Houthi, nessuna delle nostre navi militari è stata colpita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno smentito le milizie yemenite filoiraniane Houthi, che poche ore fa hanno affermato di avere colpito una nave da guerra statunitense con un missile nel Golfo di Aden. Un funzionario del dipartimento della Difesa ha affermato ad “Agenzia Nova” che “da parte nostra non è stato riscontrato nulla del genere: crediamo che le affermazioni siano false”. Il portavoce delle forze armate degli Houthi, Yahya Saree, ha dichiarato poche ore fa sull’emittente televisiva yemenita “Al Masirah” che una nave da guerra statunitense sarebbe stata “colpita direttamente” durante uno “scontro con diversi cacciatorpediniere e navi da guerra nel Golfo di Aden e Bab al Mandab, mentre proteggevano due navi commerciali statunitensi”. Una nave da guerra Usa avrebbe subito un “colpo diretto” mentre le navi cargo “sono state costrette a ritirarsi dall’area”. Saree ha anche affermato che durante lo scontro sarebbero stati impiegati missili balistici. Sull’incidente, avvenuto ieri mentre due navi battenti bandiera statunitense stavano attraversando lo stretto di Bab al-Mandab con a bordo un carico destinato al Pentagono e al dipartimento di Stato Usa, si è espressa direttamente la Casa Bianca, prima che gli Houthi affermassero di avere colpito una nave militare. Il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha affermato durante un briefing con la stampa che i ribelli hanno lanciato tre missili: nessuno di questi ha colpito il bersaglio, e le navi hanno cambiato la rotta a causa delle esplosioni. “Uno dei missili ha mancato il bersaglio, mentre gli altri due sono stati intercettati dalla Marina”, ha detto Kirby. (Was)