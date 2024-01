Usa: presidente dei repubblicani dell’Arizona si dimette dopo accuse di corruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota, DeWit ha accusato la Lake di avere pubblicato un audio “modificato”, e di avere minacciato di pubblicare una seconda registrazione in mancanza delle sue dimissioni. “Ho ricevuto un ultimatum: non conosco i contenuti di questa registrazione, ma alla luce delle nostre conversazioni passate, da amici, ho deciso di non rischiare e di dimettermi, come richiesto”, ha detto, riconoscendo di avere detto “cose di cui mi pento” ma smentendo di aver tentato di corrompere qualcuno. “La mia conversazione è stata trasparente, e ho semplicemente esposto il mio punto di vista: non c’è stata alcuna coercizione”, ha scritto. Lo staff della Lake ha poi smentito qualsiasi pressione nei confronti di DeWit. “Nessuno lo ha minacciato o ricattato: la registrazione mostra chiaramente un tentativo di corruzione”, si legge in una nota di Garrett Ventry e Caroline Wren, entrambi consiglieri della Lake. (Was)