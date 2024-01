Corea del Sud: sfruttamento lavoro, tribunale autorizza sequestro fondi di un'azienda giapponese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale della Corea del Sud ha autorizzato il sequestro di fondi depositati dall'azienda giapponese della cantieristica Hitachi Zosen Corp., una delle compagnie coinvolte nell'annosa disputa dello sfruttamento del lavoro coreano da parte del Giappone durante l'occupazione coloniale della Penisola coreana. L'autorizzazione segue un pronunciamento della Corte Suprema coreana, che il mese scorso ha ordinato a Hitachi Zosen di pagare 50 milioni di won (37.400 dollari) in danni per lo sfruttamento del lavoro nel periodo compreso tra il 1910 e il 1945. L'esecuzione del sequestro costituirebbe il primo trasferimento forzoso di denaro da aziende giapponesi a querelanti in relazione alla storica disputa tra i due Paesi asiatici. (segue) (Git)