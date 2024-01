Giappone: scandalo fondi, Pld approva proposta riforma interna che consente sopravvivenza fazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico (Pld) del Giappone, formazione politica del primo ministro Fumio Kishida, approverà oggi una proposta di riforma della governance che non si spingerà sino alla dissoluzione delle fazioni interne al partito, nonostante lo scandalo delle donazioni elettorali non dichiarate che le ha viste protagoniste negli ultimi mesi. Un rapporto provvisorio pubblicato dal gruppo di riforma nominata dal partito in risposta alla crisi, presieduta proprio da Kishida, esprime l'impegno a superare il sistema delle fazioni come tramite per la raccolta di fondi e l'assegnazione di cariche governative e di partito, ma consentirebbe la loro sopravvivenza sotto forma di "gruppi politici". Il rapporto ha già suscitato critiche da parte dei partiti di opposizione, che ne contestano la vaghezza e ne mettono in dubbio la reale efficacia. (segue) (Git)