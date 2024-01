Corea del Sud: pil in crescita dello 0,6 per cento nel quarto trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Corea del Sud è riuscita a conseguire una modesta crescita alla fine del 2023, a dispetto di un calo delle esportazioni. Lo certificano i dati pubblicati dalla Banca di Corea, secondo cui nel quarto trimestre dello scorso anno il prodotto interno lordo coreano è cresciuto dello 0,6 per cento, portando la crescita complessiva nell'anno appena trascorso all'1,4 per cento. Il dato relativo alla crescita tra ottobre e dicembre scorsi è invariato rispetto a quello dei due trimestri precedenti. Nel quarto trimestre la Corea del Sud ha registrato un calo delle esportazioni pari al 2,6 per cento, inferiore alla contrazione del 3,4 per cento registrata nel trimestre precedente. I consumi privati, invece, sono aumentati dello 0,2 per cento. (Git)