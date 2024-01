© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - La CNA, nel territorio dei Castelli Romani, organizza l'evento "Scenari futuri dei Castelli Romani: economia, ambiente e sviluppo sostenibile". L'appuntamento si svolge nella Sala Maestra di Palazzo Chigi ad Ariccia (Ore 17).- Nasce per la prima volta in Municipio XV la Consulta Intercultura, nuovo organo territoriale utile a favorire il dialogo tra cittadini di differente provenienza geografica, culturale e religiosa e a costruire una Comunità territoriale più coesa. Incontro pubblico di presentazione presso la Sala Studio Euclide in via Flaminia 834 – 877 (Ore 17)- "Ottovolante 5 anni in movimento per cambiare ancora", iniziativa organizzata dal Municipio Roma VIII per raccontare cinque anni della Giunta Ciaccheri. Presso il Teatro Palladium, piazza Bartolomeo Romano 8 a Roma (17:30) (Rer)