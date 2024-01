Carne coltivata: Lollobrigida, commissione in Italia su rischi per salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carne coltivata “è dannosa per l’ambiente e per la salute, probabilmente. Credo che nei prossimi giorni ci doteremo anche in Italia di una commissione che possa analizzare i rischi sulla salute”. Lo ha detto, ospite di Tg2 post, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. In Europa “abbiamo avuto un documento proposto dall’Italia, dall’Austria e dalla Francia, che certificava che la carne coltivata può rappresentare una minaccia per il nostro modello di sviluppo, oltre che per la tavola - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo -. Sono state 14 le nazioni che l’hanno sottoscritto ed altre cinque che lo hanno appoggiato verbalmente. Solo due nazioni si sono espresse in senso contrario, Olanda e Danimarca, che insieme fanno poco più della popolazione della Lombardia". (Rin)