Gaza: Forze di difesa Israele, “distrutto tunnel a 1.500 metri dal confine” (2)

- Intanto è salito a 25.700 il bilancio dei morti nella Striscia di Gaza dall’inizio del conflitto tra Israele e il movimento palestinese Hamas, lo scorso 7 ottobre. Lo ha annunciato questa mattina il ministero della Sanità dell’exclave palestinese, gestito dal gruppo islamista, aggiungendo che i feriti sono 63.740. Nelle ore 24 precedenti all’annuncio, sarebbero state uccise 210 persone e circa 400 sarebbero state ferite. Questi dati, tuttavia, non possono essere verificati in maniera indipendente e includono sia vittime civili che membri di Hamas. Inoltre, non è possibile sapere con certezza se queste morti siano state causate dall'offensiva di Israele o come conseguenza del lancio di razzi da parte dello stesso movimento islamista palestinese caduti all'interno della Striscia. Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha accusato Israele per la morte “straziante” di civili palestinesi a Gaza, affermando che è “inaccettabile” opporsi alla statualità del popolo palestinese. (Res)