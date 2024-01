Gaza: botta e risposta Qatar-Israele sulla mediazione per liberare gli ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sta crescendo nelle ultime ore la tensione tra Israele e il Qatar. Dopo le critiche di Doha al primo ministro Benjamin Netanyahu, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha etichettato il Paese del Golfo come "uno Stato che sostiene e finanzia il terrorismo". Ritwittando le recenti critiche di Majed al Ansari, portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Smotrich ha dichiarato che Doha è "il protettore di Hamas ed è in gran parte responsabile del massacro di cittadini israeliani commesso il 7 ottobre scorso". In precedenza, il portavoce della diplomazia qatariota si era detto “sconvolto dalle presunte osservazioni attribuite al primo ministro israeliano” sul ruolo di mediazione del Qatar nella liberazione degli ostaggi. In una conversazione privata con le famiglie dei rapiti, pubblicata ieri dall'emittente israeliana “Channel 12”, Netanyahu aveva definito il ruolo del Qatar come “problematico”, pur dicendosi disposto a “utilizzare qualsiasi mediatore” pur di riportare a casa gli ostaggi. Da parte sua, il leader del Partito sionista religioso di estrema destra ha affermato che “certamente il Qatar non avrà alcun coinvolgimento nella gestione di Gaza nel periodo postbellico”. (Res)