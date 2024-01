Gaza: Usa “seriamente preoccupati” dopo attacco contro struttura Onu a Khan Yunis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi sono “seriamente preoccupate” dopo il recente attacco contro una struttura dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei rifugiati palestinesi (Unrwa) a Khan Yunis, nel Sud della Striscia di Gaza, a seguito della quale nove persone sono morte e altre 75 sono rimaste ferite. Lo ha detto in una nota la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson. “Non siamo ancora in grado di stabilire cosa sia accaduto, e stiamo raccogliendo informazioni: ogni vita innocente persa è una tragedia”, ha detto, aggiungendo che il conflitto nella Striscia di Gaza ha già portato alla morte di decine di migliaia di civili palestinesi. Gli Stati Uniti, ha continuato, ribadiscono il “sostegno incrollabile” ad Israele, che ha il “diritto di difendersi contro i terroristi di Hamas, nel rispetto delle norme umanitarie internazionali”. Allo stesso modo, ha specificato, le forze israeliano “hanno la responsabilità di proteggere i civili, e questo include le strutture che ospitano il personale umanitario”. (Was)