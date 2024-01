Usa: elezioni 2024, co-fondatore di LinkedIn sospende donazioni a campagna di Nikki Haley

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miliardario statunitense Reid Hoffman, co-fondatore della piattaforma LinkedIn, ha sospeso le donazioni alla campagna elettorale di Nikki Haley, dopo la pesante sconfitta subita dall’ex governatrice della Carolina del Sud, candidata alle elezioni presidenziali di novembre, alle primarie che hanno avuto luogo ieri in New Hampshire. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnbc” che Hoffman, il quale ha già donato 250 mila dollari ad un comitato di azione politica (Pac) che sostiene Haley, non intende finanziare ulteriormente la campagna elettorale dell’ex rappresentante permanente Usa alle Nazioni Unite. Nel motivare la sua scelta, lo scorso dicembre, Hoffman ha affermato in una nota di sostenere il presidente Joe Biden, ma che Nikki Haley rappresenterebbe la “migliore chance” per battere Donald Trump alle primarie del Partito repubblicano. (Was)