Medio Oriente: Usa e Iraq verso colloqui su fine presenza militare statunitense nel Paese

- Le autorità di Stati Uniti e Iraq avvieranno presto colloqui per discutere il futuro della presenza militare Usa nel Paese, dopo che il governo di Baghdad ha chiesto a più riprese il ritiro delle truppe di Washington dal proprio territorio. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che i colloqui avranno luogo nel quadro della commissione congiunta creata dai due Paesi la scorsa estate, e che vi parteciperanno funzionari militari e diplomatici. Le discussioni, secondo la fonte, riguarderanno “la prossima fase della coalizione anti-Isis a guida statunitense, dal momento che l’organizzazione terroristica è ormai l’ombra di quello che era inizialmente”. Allo stato attuale, in Iraq ci sono circa 2.500 militari statunitensi, che si trovano nel Paese per consigliare e aiutare le autorità nazionali nel quadro delle operazioni di contrasto alle organizzazioni terroristiche. La fonte ha anche affermato che “parte della discussione sarà incentrata su come e quando sarà fattibile porre fine alla presenza militare Usa” in Iraq. Alcuni funzionari statunitensi hanno precisato che per Washington sarebbe preferibile una “agenda basata sulle attuali condizioni nel Paese, in merito alle capacità dello Stato islamico e alla stabilità del governo nazionale”. (Was)