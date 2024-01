Giustizia: Scalfarotto (Iv), nessun bavaglio, giornalisti potranno continuare a scrivere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è nessun bavaglio, si sta solo tornando alla normativa del 2017. I giornalisti saranno liberi di fare il loro lavoro, quello di raccontare le storie, i processi. La norma impedisce solo il copia incolla, il ciclostile delle Procure". Lo ha detto il senatore di Italia viva, Ivan Scalfarotto, a "Igorà tutti in piazza", su Rai Radio1. "Anche sull'abuso d'ufficio abbiamo ritenuto che valesse la pena votare per l'abrogazione, perché è un reato che non serve a granché - ha aggiunto il parlamentare -. Il 99 per cento dei processi finisce in nulla ma non risparmia la gogna per chi ci capita dentro. Basti pensare al sindaco di Reggio Calabria, Falcomatà, che è stato processato e anche sospeso per la legge Severino e poi dopo due anni prosciolto con tante scuse. Tutti i sindaci erano favorevoli all'abolizione, anche quelli del Pd. Sono dispiaciuto che i colleghi dem abbiano tenuto una posizione diversa anche dai loro amministratori". (Rin)