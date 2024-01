Spazio: Lollobrigida, missione è straordinariamente importante per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione nello spazio ''è straordinariamente importante perché c'è il cibo italiano, ci sono le tecnologie italiane, c'è la nostra Aeronautica, le tute spaziali sono di aziende italiane, il pilota Walter Villadei è italiano. Noi siamo una nazione che deve riscoprire non solo l'orgoglio di quello che siamo stati e di quello che siamo, ma anche la consapevolezza della grande potenzialità che abbiamo davanti. Far conoscere il nostro cibo è l'operazione sulla quale stiamo investendo''. Lo ha detto, ospite di Tg2 post, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. ''La promozione che stiamo utilizzando non ci è costata niente. Ci avevano chiesto una cifra molto elevata per portare una bottiglia di vino nello spazio, ma l'avevano già fatto i francesi e quindi non abbiamo replicato, anche se era un settore molto forte - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -. Abbiamo fatto una manifestazione d'interesse: abbiamo chiesto alle aziende italiane se volevano darci una mano, e quindi i costi della missione se li sono caricati loro. Rana e Barilla, che sono i due soggetti che hanno garantito da una parte la qualità della quarantena e dall'altra la produzione di una pasta idonea per lo spazio, ci hanno dato la possibilità di mettere pubblico e privato nelle condizioni di fare una iniziativa che serve a tutti - ha concluso Lollobrigida -, che è la promozione del nostro cibo". (Rin)