Mercosur: ministri Esteri, "prioritario concludere i negoziati con l'Unione europea"

- I ministri degli Esteri del Mercato comune del sud (Mercosur) riuniti oggi ad Assunzione, in Paraguay, "hanno indicato che sarà prioritario concludere gli aspetti pendenti dei negoziati con l'Unione europea e giungere alla firma di un accordo equilibrato per entrambe le parti il ​​più presto possibile". Lo riferisce un comunicato del Mercosur. All'incontro, il primo della presidenza semestrale paraguaiana, ha preso parte anche il ministro degli Esteri della Bolivia, Celinda Sosa, Paese in attesa di entrare in modo stabile nel blocco composto anche da Argentina, Brasile e Uruguay. (segue) (Abu)