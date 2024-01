Libia: delegazione Usa a Tripoli, “serve roadmap credibile per le elezioni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario stabilire in Libia “una tabella di marcia credibile per le elezioni nazionali attraverso la proposta di dialogo” lanciata dall’inviato delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily. Lo ha detto l’inviato speciale degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, dopo un incontro con il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) libico, Abdulhamid Dabaiba, alla presenza del vice assistente segretario di Stato Usa per il Nord Africa, Joshua Harris. “Ho avuto un bell’incontro con il primo ministro Dabaiba a Tripoli. Abbiamo discusso dell’importanza di far avanzare il processo politico per stabilire una tabella di marcia credibile per le elezioni nazionali attraverso la proposta di dialogo con le parti interessate istituzionali di Bathily. Abbiamo elogiato il primo ministro per aver nominato rappresentanti a questi colloqui”, ha detto Norland. (segue) (Lit)