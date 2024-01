Usa: dopo Microsoft hacker russi attaccano Hpe, compromesso sistema di cloud email

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale statunitense Hewlett Packard Enterprise (Hpe), attiva nel settore della tecnologia dell’informazione, ha comunicato che il suo sistema di posta elettronica basato su cloud è stato compromesso, a seguito di un attacco informatico da parte di un gruppo di hacker sponsorizzato dal governo russo. In una comunicazione alle autorità regolamentari, il Hpe ha affermato che gli hacker hanno “estratto i dati da una piccola percentuale delle caselle di posta elettronica” di diversi dipendenti, alcuni dei quali sono anche assunti nell’unità per la sicurezza cyber. Le attività criminali, ad opera di un gruppo di hacker noto anche con i nomi di Midnight Blizzard o Cozy Bear, sono iniziate a maggio dello scorso anno, e sono state notificate a dicembre. La società ha aggiunto che le indagini interne sull’attacco sono ancora in corso, affermando che quanto accaduto sarebbe collegato ad un altro incidente risalente a giugno dello scorso anno. In quell’occasione, gli hacker hanno compromesso un “numero limitato” di file di SharePoint, una piattaforma sviluppata da Microsoft per la creazione e la distribuzione di siti web ad uso principalmente aziendale, accedendo alle caselle di posta elettronica di diversi dirigenti. “Dopo la notifica, abbiamo immediatamente avviato una indagine interna, prendendo misure di contenimento per porre fine alle attività: abbiamo stabilito che l’incidente non ha avuto impatti materiali sull’azienda”, si legge nella comunicazione. In precedenza, l’Agenzia per la sicurezza cibernetica e delle infrastrutture (Cisa) ha affermato che il gruppo di hacker è sponsorizzato direttamente dai servizi di intelligence della Federazione Russa. (Was)