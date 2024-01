Usa: governo, gli aerei Boeing 737 Max 9 bloccati a terra potranno tornare in servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione federale per l’aviazione (Faa) ha chiesto alle compagnie aeree di effettuare una “accurata ispezione” dei velivoli Boeing 737 Max 9 in loro possesso, a seguito della quale gli aerei potranno tornare ad accogliere i passeggeri. In una nota, l’agenzia regolamentare statunitense per l’aviazione civile ha anche annunciato di avere bloccato ulteriori espansioni nella produzione di Boeing 737 Max, dopo avere avviato una indagine nei confronti del produttore di aeromobili Boeing, secondo costruttore al mondo nel ramo dell’aviazione civile. “L’Amministrazione ha approvato un accurato processo di ispezione e manutenzione che dovrà essere effettuato su ognuno dei 171 Boeing 737 Max 9 che sono bloccati a terra: una volta completato, gli aerei potranno tornare in servizio”, si legge nel comunicato. Le autorità regolamentari statunitensi hanno bloccato a terra i velivoli il 6 gennaio scorso, per effettuate le dovute ispezioni dopo che il portellone di un aereo della compagnia Alaska Airlines si è staccato in volo poco dopo il decollo, costringendo il pilota ad un atterraggio di emergenza. (Was)