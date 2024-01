© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- La Ugl Farmacie, sarà in piazza al fianco dei lavoratori con un’assemblea pubblica per protestare, chiedere ascolto, fare proposte ed avere certezze sul futuro di Farmacap. Campidoglio (Ore 9)- "ll Giorno della Memoria: negazionismi della Shoah, (ab)uso pubblico della storia, buone pratiche di Public History", organizzato dall'Università Roma Tre, in occasione delle celebrazioni della Giornata della Memoria 2024. L’evento si svolge in diretta streaming presso l'Aula Magna del Nuovo Rettorato, via Ostiense, 133 a Roma (Ore 10). (segue) (Rer)