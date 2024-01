Gaza: Forze di difesa Israele, “distrutto tunnel a 1.500 metri dal confine”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa Israele (Idf) hanno annunciato la distruzione di un tunnel della lunghezza di un chilometro, situato a profondità di 20 metri e a 1.500 metri dal confine con Israele. Il percorso sotterraneo che collegava il nord e il sud della Striscia “è stato smantellato dal battaglione del genio militare e in collaborazione con le forze speciali dell’Unità Yahalom”. All’interno i soldati hanno rinvenuto “missili antiaerei, lanciarazzi e attrezzature per la produzione e il lancio di razzi”, oltre a “decine di ordigni e componenti elettronici per il funzionamento dei razzi”. Israele afferma che la campagna militare di terra a Gaza ha lo scopo di eliminare il movimento islamista palestinese Hamas e di garantire il rilascio di oltre 130 ostaggi detenuti a Gaza dal 7 ottobre. (segue) (Res)