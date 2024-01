Ue: Giansanti (Confagricoltura), stiamo chiedendo sistema di regole diverse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo chiedendo un sistema di regole diverse, soprattutto in Europa. La nuova Politica agricola comune toglie agli agricoltori oltre il 15 per cento in termini di budget rispetto alla programmazione precedente. Ma al di là di questo, quello che ci si chiede è di sottrarre una quota importante di terreni alla coltivazione e, quindi, ci chiedono di produrre di meno". Lo ha detto, ospite di Tg2 post, il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. (Rin)