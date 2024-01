Mercosur: ministri Esteri, "prioritario concludere i negoziati con l'Unione europea" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il negoziato per l'accordo tra Ue e Mercosur, iniziato quasi 25 anni fa, è bloccato - tra le altre cose - dalle accuse di protezionismo avanzate dai paesi sudamericani e di incapacità di rispettare gli standard ambientali, denunciate da Bruxelles. Il Brasile ha chiuso il semestre di presidenza di turno del Mercosur, da luglio a dicembre 2023, senza riuscire a chiudere l'accordo, come aveva promesso. I 27 Paesi dell'Unione europea e i quattro del Mercato comune del sud (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay) hanno trovato un accordo di principio a metà 2019, ma i testi – non definitivi – non sono stati firmati né ratificati dai rispettivi parlamenti. (segue) (Abu)