Egitto-Mauritania: colloquio fra ministri degli Esteri, focus su relazioni, Gaza e Mar Rosso

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry e l'omologo mauritano, Mohamed Salem Ould Marzouk, hanno discusso delle relazioni bilaterali, in particolare nei settori della formazione, dei trasporti, dell’istruzione e della lotta al terrorismo, e del reciproco sostegno alle candidature internazionali dei due Paesi. Lo riferisce in un comunicato il ministero degli Esteri egiziano. Nella nota, Il Cairo sottolinea che le parti hanno concordato di riunire il prima possibile il comitato congiunto presieduto dai ministri degli Esteri dei due Paesi, come concordato dai rispettivi presidenti a giugno scorso. Shoukry ha espresso il desiderio di rafforzare la cooperazione dell'Egitto con la Mauritania nell'ambito della presidenza di turno dell'Unione africana che quest'ultima ricopre. Durante l'incontro le parti hanno inoltre avuto uno scambio di opinioni su numerose questioni definite "vitali sulla scena africana, regionale e internazionale", in particolare la guerra nella Striscia di Gaza, la situazione in Sudan e Somalia, la sicurezza nel Mar Rosso e la situazione politica e di sicurezza nella regione africana del Sahel. Le parti hanno convenuto di compiere sforzi per trovare soluzioni efficaci ai problemi affrontati, al fine di mantenere la stabilità del continente africano e del Medio Oriente. Il ministro degli Esteri mauritano ha da parte sua elogiato il rapporto fraterno con l'Egitto, l'aumento delle reciproche visite e consultazioni sulle sfide comuni. (Cae)