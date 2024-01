Argentina: anche la Cgil nello sciopero a Buenos Aires, “le politiche di Milei colpiscono l'intero popolo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'era anche una rappresentanza della Cgil alla manifestazione organizzata a Buenos Aires per protestare contro la riforma del lavoro del presidente dell'Argentina, Javier Milei. "Scendiamo in piazza perché comprendiamo che le politiche di Milei sono destinate a colpire tutto il popolo argentino", ha detto a "Nova" Maria Rosa Arona, membro del Patronato Inca, una associazione civile dipendente dalla Cgil che fornisce servizi a lavoratori, pensionati e migranti. Arona ritiene che le misure proposte da Milei - il decreto di necessità e urgenza (dnu) con cui si intende liberalizzare la struttura economica e produttiva del Paese, o la legge "omnibus" disegnata per modificare ampi settori dello Stato - rappresentano un "attacco alla democrazia. Perché ci sono sicuramente tante cose che dovrebbero essere cambiate, ma questo progetto, assolutamente negativo, non è per il popolo ma per la casta, ma la casta reale: quella economica, oligopolistica, monopolistica, internazionale e finanziaria”. D’altro canto, “per la classe media, per i lavoratori, per i più vulnerabili si avvicinano tempi molto bui, che potranno essere fermati solo con la mobilitazione permanente dei sindacati e dei partiti politici dell’opposizione che dovrebbero prendere una posizione un più forte, escludendo la sinistra, che ha sempre una posizione molto più chiara”. (segue) (Abu)