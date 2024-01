Argentina: anche la Cgil nello sciopero a Buenos Aires, “le politiche di Milei colpiscono l'intero popolo” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, Arona critica il modo in cui le misure sono state presentate e trattate. Il governo, dice “sta cercando di smantellare lo Stato di diritto. Presentano tutte queste misure insieme e una vera discussione non è possibile”. Uno dei punti più controversi tra le proposte del governo era quello secondo cui per riunirsi in più di tre persone era necessaria un'autorizzazione. Dopo una lunga trattativa con la parte dell'opposizione più disponibile al dialogo, il limite sarebbe stato fissato a 30 persone. “Ma rimane ancora sotto attacco il concetto di protesta e di dissenso”, dice Arona. “Durante tutti questi anni di democrazia, tutti i partiti ne avevano garantito il suo esercizio, e ora ci sono partiti che sono nella sfera parlamentare e nel governo che non garantiscono la democrazia”. E aggiunge: “come ha detto Nicoletta Grieco, dell'area Politiche europee e internazionali della Cgil, qualche giorno fa riguardo alla situazione in Argentina: attaccare un lavoratore nel mondo è un attacco a tutti i lavoratori”. (Abu)