Ucraina: “Handelsblatt”, Regno Unito propone a Germania soluzione per fornire missili a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha proposto alla Germania una soluzione per fornire missili da crociera all’Ucraina, impegnata a respingere l’invasione russa. È quanto il quotidiano “Handelsblatt” afferma di aver appreso da fonti diplomatiche di alto livello. Kiev chiede da mesi missili da crociera Taurus a Berlino. Tuttavia, il governo tedesco ha respinto la richiesta, preoccupato che questi armamenti possano essere utilizzati dalle Forze armate ucraine per colpire obiettivi in territorio russo. Secondo le fonti, il Regno Unito si sarebbe offerto di acquisire dei Taurus dalla Germania per trasferire all’Ucraina altri missili da crociera Storm Shadow. La Cancelleria di Berlino non ha commentato le indiscrezioni di “Handelsblatt”. Tuttavia, secondo fonti informate della questione, il governo tedesco starebbe esaminando la proposta britannica.(Geb)