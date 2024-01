Usa: sindacato Uaw conferma il sostegno alla campagna elettorale di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato United Auto Workers ha annunciato ufficialmente il suo sostegno alla campagna elettorale di Joe Biden in vista delle presidenziali di novembre, in occasione della conferenza annuale a Washington a cui sta partecipando anche il presidente Usa, che terrà un discorso nel pomeriggio. L’annuncio rappresenta una vittoria politica per Biden, che da sempre si è definito “il più grande sostenitore” dei sindacati tra i leader statunitensi. (Was)