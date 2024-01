Energia: Usa, governo rinvia approvazione di un nuovo maxi terminal per Gnl in Louisiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden ha rinviato una decisione definitiva in merito all’approvazione del progetto Calcasieu Pass 2, in Louisiana, che con il via libera del governo federale potrebbe diventare il più grande terminal del Paese per le esportazioni di gas naturale liquefatto (Gnl). Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che una decisione finale in merito potrebbe arrivare anche dopo le elezioni presidenziali di novembre. La Casa Bianca avrebbe chiesto al dipartimento dell’Energia di continuare le dovute valutazioni in merito al progetto e al suo impatto dal punto di vista ambientale, oltre alle implicazioni economiche e in termini di sicurezza nazionale. La decisione, motivata dall’attenzione dell’amministrazione Biden sul contrasto al cambiamento climatico, è stata già contestata dal Partito repubblicano, che invece continua a sostenere lo sviluppo delle fonti energetiche tradizionali. “Questa nuova mossa rischia di bloccare l’emissione di nuovi permessi per l’esportazione di Gnl: la guerra dell’amministrazione Biden alla sicurezza energetica nazionale sta facendo del male ai cittadini e alle imprese”, ha detto il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, parlando oggi in aula. Il progetto in questione, dal valore di 10 miliardi di dollari, potrebbe contribuire all’esportazione fino a 20 milioni di tonnellate di Gnl ogni anno, con un incremento del 20 per cento sulle esportazioni totali di gas statunitensi. (Was)