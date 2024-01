© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA– L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi interviene all'inaugurazione dell'area ludica e fitness e messa a dimora nuovi alberi donati dall'Ambasciata di Svizzera in Italia al Parco Allievo. Partecipano l'Ambasciatrice di Svizzera in Italia Monika Schmutz Kirgöz e il presidente del Municipio XIV Marco della Porta. Via Giuseppe Allievo (Ore 9:45)- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa all'incontro "Il giorno della Memoria: negazionismi della Shoah (ab)uso pubblico della storia, buone pratiche di Public History". Aula Magna del Rettorato, Università degli Studi Roma Tre, via Ostiense 133 /B (Ore 10) (segue) (Rer)