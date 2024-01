© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente Francesco Rocca partecipa all’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2024 della Corte di Cassazione. Palazzo di Giustizia, Aula Magna. Ingresso piazza Cavour (Ore 10:30)- L’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali, Luisa Regimenti, interviene alle celebrazioni per la festa di San Sebastiano, patrono della Polizia locale. Nel corso della cerimonia saranno premiati oltre cento comandi di Polizia locale del Lazio per le attività svolte nel corso dell’emergenza Covid-19. Regione, sala Tirreno, palazzina C, piazza Oderico da Pordenone (ore 11)- L’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali, Luisa Regimenti, interviene al convegno “Uno degli obiettivi più importanti: garantire sicurezza per la famiglia e i minori”. Sede della Cassa Forense, via Ennio Quirino Visconti 8 (ore 16) (segue) (Rer)