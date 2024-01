© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 25 gennaio, alle 11:30, il Comitato permanente sulla politica estera per l'Indo–pacifico della commissione Affari esteri svolge l'audizione del direttore generale del Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses, Sujan R. Chinoy. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)