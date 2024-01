Autonomia: Raggi (M5s), serve mobilitazione per fermare smembramento Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- "Nessuno deve rimanere indietro. Dobbiamo mobilitarci per fermare il disegno della Lega Nord di smembramento dell’Italia". Lo scrive sui social Virginia Raggi Consigliera comunale M5s. "Ieri il Senato ha dato il primo via libera al ddl sull’Autonomia differenziata: questa riforma toglie risorse allo Stato centrale, consentendo alle Regioni di trattenere il gettito fiscale (le nostre tasse). In sintesi chi è ricco si terrà le risorse per sé, mentre chi è povero avrà meno soldi e sarà sempre più povero. E tutto ciò significa che ci saranno differenze tra chi vive in una Regione ricca e deve andare in un ospedale e chi, invece, magari, sarà costretto a fare anche 1.000 chilometri per una visita o un intervento salvavita. Lo stesso vale per tutti coloro che, ad esempio, hanno bisogno di un sostegno. E’ per questo che noi e nostri genitori hanno creato il nostro Paese? E’ questo il futuro che vogliamo dare ai nostri figli? E’ per questo che paghiamo le tasse e lavoriamo ogni giorno? Io credo fermamente che chi è indietro vada aiutato, sempre! E se c’è qualcuno che sbaglia va fermato. E guai a lasciar passare il principio che soltanto i forti possono andare avanti. Fermiamo questa riforma disumana" conclude Raggi. (Com)