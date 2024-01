Usa: Biden alla conferenza Uaw, stiamo cambiando l’economia del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito di essere “il più grande sostenitore” dei sindacati nella storia dei leader statunitensi. Parlando a Washington, in occasione della conferenza annuale dell’unione United Auto Workers che ha annunciato oggi il suo sostegno alla campagna elettorale di Biden, il presidente ha detto di essere “orgoglioso” di essersi unito ai lavoratori in sciopero durante le recenti trattative per il nuovo contratto di lavoro con le grandi case automobilistiche statunitensi. “Abbiamo una grande battaglia che ci aspetta: stiamo cambiando radicalmente l’economia del nostro Paese”, ha detto. (Was)