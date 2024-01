Medio Oriente: Di Maio vede Borrell, confronto su priorità e sicurezza Golfo Persico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Ue per la regione del Golfo Persico, Luigi Di Maio, ha incontrato l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, per un confronto sulla situazione in Medio Oriente. È molto importante avere un confronto bilaterale approfondito con l'Alto rappresentante dell'Unione europea, Josep Borrell, sulle dinamiche generali della sicurezza nella regione del Golfo, sul ruolo dell'Ue e per concordare le principali priorità per il 2024 nel portare avanti il partenariato strategico dell'Ue con i nostri partner del Golfo", si legge in un messaggio pubblicato su X da Di Maio. (Beb)