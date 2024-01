Lavoro: Di Cola (Cgil Roma), nostro report su Capitale, aumenta il precariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 49 per cento dei contratti di lavoro attivati a Roma nel 2022 "è durato un solo giorno: oltre 684 mila contratti per quasi 100mila persone. Nel resto del Lazio si arriva al 10 per cento, sotto la media nazionale. Con un contratto su 10 a tempo indeterminato e 7 su 10 che durano meno di un mese il lavoro nella Capitale è sempre più precario". Lo scrive sui social il segretario della Cgil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola. "Nel grafico, estratto dal nostro report, il costante arretramento dei contratti a tempo indeterminato a Roma che, al netto delle nuove attivazioni, sono sempre in negativo e che mostra gli scarsi effetti delle scelte del passato sul contrasto della precarietà. Questi sono solo alcuni dei dati che pubblicheremo sulla precarietà perché a Roma e nel Lazio c’è un’emergenza lavoro che la politica e le istituzioni devono vedere ed affrontare". (Com)