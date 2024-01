© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNELa Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, presenzia alla posa di 14 nuove Pietre d'Inciampo, iniziativa che rientra nell'ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria.(ore 9 -12:30)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'assessore al welfare e salute Lamberto Bertolé prendono parte all'apertura dei lavori del Forum del Welfare. Intervengono, anche, tra gli altri: la rettrice dell'Università Bicocca Giovanna Iannantuoni; la vicepresidente di Fondazione Cariplo Valeria Negrini; il presidente della Commissione intergovernativa per la riforma dell'assistenza agli anziani, Monsignor Vincenzo Paglia.Base Milano, via Bergognone, 34 (ore 10)L'assessora alla Mobilità Arianna Censi partecipa alla presentazione del Tram Carrelli di ATM all'interno del Padiglione ferroviario del museo nazionale scienza e tecnologia. Intervengono: Fiorenzo Marco Galli, direttore generale del museo nazionale scienza e tecnologia, Arrigo Giana, amministratore delegato Atm e Marco lezzi, curatore trasporti museo nazionale scienza e tecnologia.Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, ingresso Via Olona, 6/bis, sala Conte Biancamano (ore 15:30)REGIONEL'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, interviene al convegno “Il ticketing per il TPL: dalla bigliettazione elettronica alla dematerializzazione”.Università degli Studi di Brescia, via San Faustino, 74/B (ore 9:45)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, visitano l'Università Liuc di Castellanza. Si tratta della prima tappa di un 'tour' istituzionale fra tutti gli atenei lombardi. Sono previsti, fra gli altri, gli interventi del rettore, Federico Visconti, e di un rappresentante degli studenti nel Consiglio accademico.Università Liuc, Corso Matteotti, 22 Castellanza/Va (ore 10)Il presidente Attilio Fontana, l'assessore all'Ambiente, Giorgio Maione, e il sottosegretario alla Presidenza, Raffaele Cattaneo, si recano a Spino D'Adda (Cr) per una visita allo stabilimento della Refimet Srl, azienda che partecipa a progetti internazionali nell'ambito della green economy e dell'economia circolare impegnata nella creazione di nuovi posti di lavoro in Lombardia.Refimet Srl, via dell'Industria, 19 Spino D'Adda/Cr (ore14:30)Gli assessori regionali Giorgio Maione (Ambiente e Clima) e Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro) parteciperanno all'evento 'Finanza innovativa a sostegno del mondo agricolo' organizzato da Cassa Padana.Forum Cassa Padana, piazza Dominato Leonense, 3 Leno/Bs (ore 17)VARIEIncontro pubblico “Società, università e lavoro nel mondo che cambia” organizzato da Cisl”. Intervengono, tra gli altri: il delegato dell’Arcivescovo di Milano: mons. Luca Bressan; il Presidente emerito dell’Accademia dei Lincei prof. Alberto Quadrio Curzio; il Segretario nazionale Cisl;Sauro Rossi.Università Cattolica, Cripta Aula Magna, largo Gemelli, 1 (ore 9:30)La scuola del futuro? Big data e ai possono essere d'aiuto.ma c'e' il rischio di aumento delle disuguaglianze. Intervengono, tra gli altri, Giovanni Azzone, Presidente Fondazione Cariplo; Donatella Sciuto, Rettrice Politecnico di Milano.MEET – Digital Culture Center, viale Vittorio Veneto (ore 10:30)Presidio dei lavoratori Siae Microelettronica/ Sm Optics Da Cologno a Milano contro il piano di delocalizzazione.Palazzo Pirelli. Via Filzi, 22 (ore 10:30)In collaborazione con Banco dell'energia e con il patrocinio di Fondazione AEM "Consumi energetici e impatto ambientale: ogni singola lampadina è importante per contrastare la povertà energetica".Fondazione AEM, Piazza Po 3 (ore 11)Conferenza Stampa del sindaco di San Donato Milanese Francesco Squeri per illustrare le novità sulla proposta di variante urbanistica relativa al progetto dello stadio dell'AC Milan.Comune di San Donato Milanese, via Cesare Battisti, 2 (ore 11:30)Conferenza stampa di Presentazione del Piano strategico 2023-2027 di Snam con il ceo Stefano Venier e il cfo Luca Passa.Palazzo Mezzanotte (ore 13)Presentazione del libro L’arma del gas. L’Europa nella morsa delle guerre per l’energia. Intervengono gli autori Andrea Greco e Giuseppe Oddo, e Fabio Dubini, Evp Gas Portfolio&Optimization Edison. Introduce Nicola Monti, AD Edison.Palazzo Edison, Foro Buonaparte, 31 (ore 18)Premiazione del progetto vincitore del concorso di idee per la Pediatria del Nuovo Policlinico di Milano. Sono presenti: Stefano Boeri, presidente Triennale di Milano; Francesco Iandola, direttore esecutivo Fondazione De Marchi; Marco Giacchetti, presidente Fondazione IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Presenta Linus.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 18) (Rem)