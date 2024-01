Regno Unito: deputato conservatore O’Brien, indagine su acquisizione del “Telegraph” va potenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Rishi Sunak dovrebbe potenziare l’indagine sull’acquisizione del quotidiano “The Telegraph”, visti i timori che gli Emirati Arabi Uniti possano esercitare un’indebita influenza sulla testata, compromettendo la libertà di informazione. Lo ha dichiarato un deputato conservatore, Niel O’Brien, ex sottosegretario alla Salute. A suo avviso, il capo del governo dovrebbe estendere l’ambito dell’inchiesta sull’operazione di acquisto del quotidiano da parte di RedBird Imi, società sostenuta da Abu Dhabi. L’inchiesta per pubblico interesse sull’operazione è stata aperta dalla ministra per la Cultura Lucy Frazer a dicembre e attende il parere delle autorità per le telecomunicazioni e per la concorrenza e i mercati. La famiglia Barclay, proprietaria del “Telegraph” dal 2004, ha trovato un accordo per la vendita del quotidiano alla società di investimento RedBird Imi, sostenuta dagli Emirati Arabi Uniti, grazie al quale è riuscita a pagare un debito da 1,2 miliardi di sterline (1,4 miliardi di euro) nei confronti del gruppo bancario Lloyds. (Rel)