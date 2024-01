Governo: Foti (Fd’I), Pd e M5s addebitano a Meloni quello che loro non hanno fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il botta e risposta tra il presidente Meloni e il segretario Schlein è stato un civile confronto, mentre l'intervento di Conte è stato da aspirante comiziante di quarta categoria. “Il filo conduttore delle osservazioni di Schlein e Conte è stato quello di mettere in risalto cosa non avrebbe fatto il governo, addebitando a Meloni quello che non hanno fatto nè Pd nè 5stelle al governo insieme”. Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, ospite del Tg4. “Sarebbe meglio se leggessero l'Economist, che traccia un ritratto del tutto diverso. Oggi M5S e Pd hanno il problema di non essere credibili perché persino gli organi di informazione più lontani dal centrodestra, riconoscono la personalità, il carattere e le capacità di Giorgia Meloni. È meglio se cambiano disco perché diversamente non cambieranno i risultati elettorali negativi che ogni volta raccolgono", ha aggiunto. (Rin)