Ucraina: Menia (Fd'I), posizione governo Meloni ci rende orgogliosi

- "La posizione tenuta dall'Italia sul conflitto in Ucraina, come quella sul conflitto in Medio Oriente, ci rende orgogliosi perché ci ha fatto guadagnare consensi a livello internazionale. Il governo Meloni è giudicato affidabile perché ha saputo dialogare con tutti, contrariamente ai suoi predecessori, e l'aver tenuto questa postura ha dato i suoi frutti. La guerra in Ucraina, di cui fra un mese ricorrerà l'inizio nel 2022, doveva, nelle intenzioni di Putin, essere un conflitto lampo ma non è stato così. Si può pensare che i torti e le ragioni non stiano tutte dalla stessa parte ma un dato è incontrovertibile, e cioè che, proprio come a Gaza, c'è un aggressore e un aggredito. Siamo al fianco dell'Ucraina senza se e senza ma e quindi a favore di questo provvedimento". Lo ha affermato, in Aula, a palazzo Madama, in dichiarazione di voto sul decreto sull'Ucraina il senatore di Fratelli d'Italia, Roberto Menia.(Rin)