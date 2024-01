Brasile: vice presidente, nuovo piano industriale non userà risorse dal Tesoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo, dell'Industria, Commercio e Servizi nonché vice presidente del Brasile, Geraldo Alckmin, ha dichiarato che il nuovo piano industriale, annunciato dal governo lunedì 22 gennaio, non verrà finanziato con risorse dal Tesoro, ma sarà alimentato da operazione di mercato. "Parte del denaro destinato a finanziare il progetto di incentivi del settore verrà raccolto sul mercato" ha detto Alckmin, aggiungendo che "non ci sono soldi dal governo. In realtà non ci sarà nessun impatto fiscale", ha detto il ministro, spiegando che l'iniziativa non avrà alcun tipo di spesa oltre a quella prevista nel Bilancio. Oltre al governo, anche il presidente della Banca nazionale dello sviluppo economico e sociale (Bndes), Jose Luiz Gordon, si è manifestato, dichiarando che la banca è "in linea con le previsioni di bilancio del governo" e "non userà le risorse dal Tesoro". Dopo la presentazione del nuovo piano industriale, il mercato ha espresso il timore che si alzassero le tasse o che se ne introducessero di nuove per trovare le risorse utili al piano. (segue) (Brs)