Brasile: vice presidente, nuovo piano industriale non userà risorse dal Tesoro (2)

- Il governo del Brasile ha annunciato lunedì un piano che prevede investimenti nel settore industriale pari a 300 miliardi di reais (circa 56 miliardi di euro) fino al 2026. La cosiddetta "Nuova industria Brasile (Nib)" ha come obiettivi "stimolare il progresso tecnico, sfruttare meglio i vantaggi competitivi del Paese e riposizionare il Brasile nel commercio internazionale" e contempla sei aree prioritarie, per le quali sono state stabilite mete fino al 2033: catene agroindustriali, sanità, benessere nelle città, trasformazione digitale, decarbonizzazione, difesa. Le risorse del Nib saranno gestite dal Bndes (Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale), Finep (Finanziatore di studi e progetti) ed Embrapii (Impresa brasiliana di ricerca e innovazione industriale). (Brs)