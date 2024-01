Sport: Regimenti (FI Roma), sentenza Cas su Barelli bella notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinamento romano di Forza Italia "saluta con grande soddisfazione la pronuncia della Corte Arbitrale dello Sport (Cas) di Losanna che scagliona il presidente dei deputati di Forza Italia Paolo Barelli. Da presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli potrà continuare a lavorare per rendere ancora più grande il nuoto italiano come ha sempre fatto alla guida della FIN. La sentenza è una bella notizia per lo sport italiano ma anche per Roma al quale Barelli ha sempre dedicato la massima attenzione da uomo politico e da Presidente della Fin". Così in una nota Luisa Regimenti, Coordinatore romano di Forza Italia. (Com)