Energia: M5s, su comunità energetiche finalmente si entra nel vivo

- "Dopo anni, da quanto è iniziata la nostra battaglia nel 2016, le comunità energetiche potranno sprigionare tutta la loro potenzialità. Finalmente il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha pubblicato il decreto sulle comunità energetiche e l'autoconsumo diffuso in Italia. Una gestazione lunga, fatti di tanti passaggi, molti dei quali potevano essere evitati e snelliti se ci fosse stata la volontà di farlo. A questo punto ci auguriamo che il Gestore dei servizi energetici adotti nei termini previsti dal decreto, ovvero 30 giorni, le regole operative per l'accesso agli incentivi". Lo scrivono, in una nota, i deputati e i senatori del Movimento cinque stelle nelle commissioni Ambiente di Camera e Senato. "Il governo deve invece far attuare velocemente le regole per lo scorporo in bolletta, al fine di mettere i cittadini in condizione di poter usufruire pienamente dei vantaggi che esse sono in grado di apportare - continuano i parlamentari del M5s -. Si tratta di uno strumento destinato ad avere un ruolo di primaria importanza, con potenzialità di espansione enormi, nel percorso che porta al raggiungimento dell'ambizioso obiettivo della transizione energetica. La nostra attività di promozione e divulgazione sulle comunità energetiche non si fermerà, ma continuerà dal basso sui territori con i cittadini e le imprese perché sono uno strumento in grado di innescare un circolo virtuoso di vantaggi". (Com)