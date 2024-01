Decreto Energia: L'Abbate (M5s), misure e misurine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo davanti a un decreto pieno di misure e misurine evanescenti se non impalpabili, senza alcun effetto concreto sulle bollette delle imprese e delle famiglie italiane. Soprattutto, questo è un decreto sbagliato alla fonte, perché di fatto ripropone la solita stantia ricetta a base di trivelle, gas a man bassa, rigassificatori, nucleare e per non farsi mancare nulla, anche di inceneritori per ovviare al problema dei rifiuti in Sicilia. Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica doveva essere chiamato ministero della Sicurezza dei produttori di combustibili fossili e avanti tutta con l'hub del gas". Lo ha dichiarato, in Aula alla Camera, la deputata del Movimento cinque stelle, Patty L'Abbate, vicepresidente della commissione Ambiente alla Camera. "Dove è finita - ha aggiunto la parlamentare - la Giorgia Meloni che nella Cop 27 diceva siamo tutti chiamati a compiere sforzi più profondi e più rapidi per proteggere il nostro pianeta, la nostra casa comune, e che alla Cop 28 ha dichiarato che siamo chiamati ad andare in una direzione chiara e attuare azioni concrete per promuovere le rinnovabili? Eolico e solare sono riconosciute come le tecnologie più efficaci e meno costose e la scienza inorridisce ascoltando le soluzioni proposte da questo governo. Come M5s continueremo a portare avanti quelle azioni che avevamo già improntato quando eravamo al governo, azioni che andavano nella direzione di una energia etica e una sicurezza energetica solidale, come con le comunità energetiche e il superbonus, azioni in grado di fare la differenza e di abbassare realmente le bollette dei cittadini. Questo governo purtroppo sta andando assolutamente nella parte opposta". (Rin)