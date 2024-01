Sudan: esperto Onu Nuweiser esorta parti in conflitto a fermare le violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esperto delle Nazioni Unite sui diritti umani in Sudan, Radwan Nuweiser, ha invitato entrambe le parti in conflitto a fermare immediatamente le violenze, sottolineando che quello che sta accadendo nel Paese è "un crimine contro il Sudan e il popolo sudanese". Lo riferisce l'emittente saudita "Al Arabiya", a pochi giorni dalla pubblicazione di un nuovo rapporto di esperti che condanna gli abusi effettuati in Darfur dalle Forze di supporto rapido (Rsf), le milizie guidate dal generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo. Nella sola città di El Geneina, capitale dello Stato regionale del Darfur occidentale conquistata dalle Rsf la scorsa estate, le milizie di Dagali avrebbero provocato secondo gli esperti Onu fra i 10 mila ed i 15 mila morti, provocando inoltre lo sfollamento massiccio delle comunità massalit in campi profughi. I paramilitari, denuncia l'Onu, hanno preso di mira i civili nelle case, nei campi profughi e mentre erano in fuga verso il Ciad, macchiandosi di esecuzioni sommarie, stupri e sistematiche distruzioni di beni e proprietà. (Res)