Libano: Tajani a Beirut per favorire la de-escalation in Medio Oriente

22 luglio 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha dato il via oggi da Beirut alla sua visita in Medio Oriente, che prevede anche tappe a Tel Aviv, Gerusalemme e Ramallah, con l’obiettivo di scongiurare il rischio di un allargamento del conflitto e favorire una de-escalation, sottolineando l’urgenza di ripristinare al più presto un orizzonte politico verso una soluzione a due Stati. “L’unica soluzione possibile al conflitto in Medio Oriente è quella a due Stati”, ha affermato il titolare della Farnesina durante un punto stampa presso la sede della missione militare bilaterale italiana in Libano (Mibil) a Karantina. Dal Paese dei cedri, Tajani ha ribadito la necessità di risolvere anche il contenzioso tra il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah e Israele, i cui effetti si stanno sviluppando negli ultimi tre mesi proprio nell’area dove è dislocato il contingente internazionale della missione di interposizione delle Nazioni Unite (Unifil), all’interno del quale l’Italia partecipa con 1.062 caschi blu. Il ministro ha ribadito anche la necessità di garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso, da e verso il Canale di Suez, dove dagli ultimi tre mesi i ribelli sciiti filo-iraniani Houthi lanciano attacchi contro le navi mercantili, con implicazioni non solo securitarie ma anche di tipo economico. Tajani, accompagnato nei suoi incontri istituzionali dall’ambasciatrice d’Italia a Beirut, Nicoletta Bombardiere, ha incontrato il premier libanese, Najib Miqati, il ministro della Difesa, Maurice Sleem, e il comandante delle Forze armate libanesi, generale Joseph Aoun. (segue) (Res)