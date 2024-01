Libano: Tajani a Beirut per favorire la de-escalation in Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Beirut, Tajani ha inoltre ribadito la necessità di risolvere il conflitto israelo-palestinese con la creazione di due Stati per garantire la sicurezza di Israele, creare una prospettiva per i palestinesi e, in senso più esteso, disinnescare la tensione scaturita nella regione dopo l’attacco del movimento islamista palestinese Hamas del 7 ottobre scorso, costato la vita a circa 1.200 persone in Israele. Di conseguenza, le forze israeliane hanno lanciato un’operazione militare nella Striscia di Gaza, amministrata da Hamas, dove finora, secondo le autorità locali, sono morte circa 25 mila persone, senza specificare il numero dei miliziani tra i morti. Sullo scenario futuro, “mi è sembrato di intravedere, nelle parole pronunciate dal presidente di Israele, Isaac Herzog, a Davos, un’apertura nella direzione di una soluzione che garantisca certamente la sicurezza di Israele, che non può essere messa in discussione”, ha affermato il ministro. Per Tajani, “nessuno può pensare di cancellare Israele dalla carta geografica, ma bisogna dare anche una prospettiva al popolo palestinese. Quindi uno Stato palestinese che non deve rappresentare una minaccia per Israele”. La soluzione 'due Stati per due popoli' necessita di “un mutuo riconoscimento”, ha proseguito. “Ci può essere una fase di transizione, con una presenza magari delle Nazioni Unite, modello Unifil, a guida araba, ma con magari anche una presenza italiana. Siamo disposti a dare il nostro contributo nel costruire la pace”, ha aggiunto. Tajani ha anche ricordato che “l’Italia è fortemente presente in queste aree”, dove “i nostri militari stanno svolgendo un ruolo molto positivo di distensione tra Israele ed Hezbollah”. In futuro, ha aggiunto, l’Italia è disponibile a inviare uomini e donne in uniforme, nell’eventualità che, dopo la fine del conflitto nella Striscia di Gaza, sia prevista una presenza delle Nazioni Unite, nel quadro di un comando arabo, ha aggiunto. (segue) (Res)