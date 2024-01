Libano: Tajani a Beirut per favorire la de-escalation in Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro degli interventi del ministro degli Esteri da Beirut anche la sicurezza della navigazione. La Marina militare “è impegnata a sud del Mar Rosso per proteggere i mercantili. E’ nostro dovere proteggere il traffico mercantile” perché “circa il 40 per cento del Pil è costituito dall’export”, ha affermato. “Lunedì – 22 gennaio - abbiamo deciso a Bruxelles di dar vita a una nuova missione di protezione, che allargherà la missione che c’è a Hormuz”, ha aggiunto Tajani, sottolineando che adesso i vertici militari discuteranno come rendere operativa la missione. “Credo che la decisione definitiva verrà presa all’inizio del mese di febbraio”, ha rivelato. L’Italia è già presente nell’area del Mar Rosso – teatro degli attacchi contro le navi commerciali da parte dei ribelli sciiti Houthi - con due fregate, che fanno parte della missione Atalanta, le cui regole d’ingaggio prevedono l’uso di armi nel caso di operazioni difensive. In serata, Tajani si recherà a Tel Aviv, in Israele, dove domani incontrerà le autorità locali. (Res)